В Ростове некачественный ямочный ремонт возмутил местных жителей

В Ростове ямочный ремонт на одной из улиц вызвал негодование горожан Фото: Соцсети

В донской столице местные жители возмутились тем, как рабочие сделали ямочный ремонт по улице Селиванова. Свое негодование они высказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Ростовчанин опубликовал снимки, на которых видно, что в образовавшиеся на проезжей части ямы просто была залита специальная смесь. К тому же, выглядело это крайне неаккуратно. Кроме того, рабочие разложили коробки вместо положенных дорожных обозначений, чтобы водители не проезжали по отремонтированным участкам.

- Дорожные знаки в виде картонной коробки. Это лучше, чем совсем ничего, - высказался горожанин.

Пользователи тоже не смогли остаться равнодушными к происходящему. Некоторые оптимисты отметили, что лучше уж такой ремонт, чем вообще никакого. А также они сказали, что за один раз невозможно отремонтировать все городские улицы. Но нашлись и те, у кого такой ремонт вызвал негативные эмоции.

«Залить яму смолой и кинуть лопату чего-то похожего на асфальтовую смесь. Это новые нанотехнологии?», - сказал один из подписчиков.

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