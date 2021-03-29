В Таганроге из горящей пятиэтажки спасли несколько человек, есть пострадавший

Причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнём Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Таганроге из горящей пятиэтажки спасли четыре человека. Есть пострадавший, это 55-летний мужчина. Он отравился продуктами горения. Об этом сегодня «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

ЧП произошло на Розы Люксембург, 48/1 накануне, 28 марта, днем. Пожарных вызвали в 14.40, они приехали очень быстро. Уже через 8 минут возгорание локализовали, а в 14.50 все потушили. Как пояснили в региональном МЧС, причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнём.

Похожий пожар несколько дней назад произошел в поселке Глубоком, там на площади в 20 квадратных метров полыхал частный дом. Из постройки буквально вынесли пострадавшего, которому понадобилась помощь медиков.

Кроме того, в донской столице стала известна причина огненного ЧП в супермаркете "Кооператор Дона». Свою версию произошедшего озвучил начальник управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов. Он считает, что в магазине не соблюдали правила безопасности при проведении сварочных работ.