В Ростове назвали причину пожара в "Кооператоре Дона". Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице назвали причину, по которой произошел пожар в супермаркете "Кооператор Дона".

Напомним, что возгорание произошло 4 февраля. Огнем было охвачено 600 квадратных метров помещения. В тот день пожарные эвакуировали 219 человек из дома над магазином. Благодаря оперативным действиям спасателей в огне никто не пострадал.

В четверг, 25 марта, на состоявшейся пресс-конференции начальник управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов рассказал, что стало причиной возгорания в крупном супермаркете в самом центре города.

- Причиной стало проведение сварочных работ бесконтрольных, без соблюдения требований при проведении данных работ, - сообщил Наумов.

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