Грузовой фургон сгорел на трассе в районе хутора Новоперсиановка

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Недобрым выдалось утро 29 марта для водителей в районе хутора Новоперсиановка. На 1024 километре трассы полностью сгорел ГАЗ-247471. Видео с полыхающей машиной выложили в соцсеть очевидцы.

В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что авто начало гореть еще во время движения. Тушили его четверо спасателей, они задействовали одну единицу техники. При этом в отделе пропаганды УГИДД добавили, что погибших нет. Пострадал только 38-летний водитель.

На прошлой неделе такой же случай произошел в Ростове - на улице Миронова огнем был охвачен «КамАЗ». Экстренные службы на место происшествия тогда вызвали очевидцы. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших. Причину возгорания еще устанавливают.

Также в Ростове выяснили личность подозреваемого, который устроил тройное ДТП на 14-ой линии. Им оказался 18-летний юноша. По предварительным данным, на иномарке он врезался в Chevrolet, которое отбросило на Volkswagen.