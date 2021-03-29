В Ростове появится новый следственный изолятор

В Ростове возведут новый следственный изолятор Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице на улице Доватора решили построить новый следственный изолятор. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен региональным управлением МВД. На строительство следственного изолятора планируется выделить 604 миллиона рублей. Финансировать проект будут в три этапа. В 2021 году выдадут 199,79 миллиона рублей, в 2022 году - 252,4 миллиона рублей, оставшиеся 151,7 миллиона рублей подрядчик получит в 2023 году. Полная сумма будет выделена из федерального бюджета.

По адресу на улице Доватора, 142д появится комплекс зданий, в него будут входить изолятор временного содержания, спецприемник, батальон конвойной службы, гараж-стоянка на 16 автомобилей с ремонтным боксом и мойкой, КПП, помещение для содержания служебных собак, блок, предназначенный для содержания лиц, задержанных в административном порядке. Согласно документации, общая площадь будет составлять 6,28 тысячи квадратных метров, из них непосредственно ИВС займет 2,85 тысячи квадратных метров. Все здания в высоту будут 1-2 этажа.

Строительство должно быть завершено до 1 декабря 2023 года.

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