Отключение света в Ростове-на-Дону 30 марта 2021 года: электричество отключат в нескольких районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 марта 2021 года: сотням местных жителей предстоит несколько часов просидеть без возможности воспользоваться электроприборами. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 30 марта, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул. 1-я Баррикадная 4, 2/1, 2/2, 1; ул. Ленинградская 1, 7; пл. Круглая 5; ул. Токарная 3.

С 9 до 16 часов света не будет на ул. Станиславского 91-97, 122, 128-132; просп. Соколова 6-10.

А с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44в; ул. Ерёменко 45-47, 55, 79-81, 44А, 58; ул. Живописная 1-91, 2-68; ул. Западная 13-55, 85-87, 101-127, 22-68; ул. Калининградская 26-64, 17-75; ул. Карпатская 1-39, 2-40; ул. Ковалевской 1-41, 2-42; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Маршальская 1-35, 2-44; ул. Озёрная 1-41, 2-42; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40; ул. Шишкина 1-43, 2-40; Сады СКЖД; ул. Доватора 144/30, 235; с/т «Ростов-Главный»; с/т «Пролетарский молот»; просп. 40-летия Победы 73/1 ,73/2, 75/1, 75/2, 75/3, 75И; ул. Пацаева 16/1; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 3-21, 2-18; ул. Доброхимовская 1-13, 2-18; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-19, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-20; ул. Ревкомовская 33-49, 30-48; ул. Парижской Комунны 1-23, 2-36; ул. Плеханова 110/5; пер. Таджикский 1-9, 2-8.

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