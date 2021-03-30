В Ростове определился разработчик проекта моста на Ростовском море

В Ростове подготовят проект моста на Ростовском море Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице путем проведения аукциона выбрали подрядчика, который возьмется за разработку проекта для строительства моста через Ростовское море. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Путепровод через водохранилище появится на автомобильной дороге от трассы М-4 «Дон» до Ростова-на-Дону. Пролегать он будет через хутор Камышеваха. Начальная стоимость проекта составляла 30 миллионов рублей. Средства на выполнение работ должны были быть выделены из бюджета Ростовской области.

На конкурс поступило всего две заявки. Победителем была признана компания ООО «Донтехпроект». Она готова разработать проект моста всего за половину от максимально возможной суммы - за 15 миллионов рублей. Все необходимые работы подрядчику предстоит выполнить до конца июля 2022 года.

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