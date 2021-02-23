Власти потратят на разработку проекта строительства моста через Ростовское море 30 миллионов рублей

Деньги выделят из бюджета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове планируют построить мост в Первомайском районе. Проект обойдется областному бюджету в 30 миллионов рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

- Мост будет находиться на автомобильной дороге, связывающей донскую столицу с хутором Камышеваха, - сообщается в тексте технического задания.

Победителю конкурса предстоит полностью подготовить проект строительства мостового перехода через водохранилище Ростовского моря. Подрядчик в течение года должен разработать план. Документацию необходимо сдать не позднее 29 июля 2022 года.

Власти считают, что строительство моста упростит жизнь людям, которые часто ездят из пригородной Камышевахи в Ростов и в обратном направлении. Ожидается, что это позволит частично снизить загруженность дорог в Первомайском районе.

Сейчас в донской столице полным ходом идет реконструкция моста на Малиновского.

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