Бешеную лису обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области у лисы нашли бешенство. Фото: управление ветеринарии РО

В Ростовской области был выявлен четвертый случай бешенства с начала года.

В городе Миллерово в один из дворов на улице Баумана, что находится на окраине города, в минувшую субботу забрела лиса в поисках чего-нибудь съестного. Сторожевой пес бросился охранять свои владения и задушил дикого зверя. Труп хищницы был обнаружен только на следующее утро.

Хозяин дома незамедлительно вызвал специалистов Миллеровского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Ветврачи сделали все необходимое: отобрали пробы патологического материала и направили их на исследование в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, а труп животного сожгли. Место, где захоронили золу было продезинфицировано. Пса-защитника изолировали от хозяев и других животных, за ним тщательно наблюдают. Совсем скоро Миллерово ждет карантин по бешенству.

- Бешенство является неизлечимым общим для человека и животных заболеванием. Ветеринарные специалисты настоятельно рекомендуют гражданам ежегодно прививать от бешенства своих питомцев, а также воздерживаться от контактов с дикими и безнадзорными животными, - сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

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Это уже пятый случай заболевания за год.

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