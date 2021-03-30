Главный санитарный врач региона призвал проверять на COVID больных пневмонией

Евгений Ковалев призвал тестировать на коронавирус больных пневмонией Фото: "КП" Архив

Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев призвал медиков начать тестировать на коронавирус пациентов с внебольничной пневмонией.

Глава Роспотребнадзора также отметил, что количество больных с таким диагнозом с начала года стало значительно меньше. Еще в январе диагностировали до 70 случаев на 100 тысяч жителей, а в настоящее время таковых 25.

Сейчас наибольшее количество пациентов с внебольничной пневмонией в Белокалитвинском, Каменском, Морозовском, Константиновском, Морозовском, сельском Октябрьском, Тарасовском, Тацинском, а также в Донецке, Новочеркасске и Шахтах. Именно их Ковалев отстающими в плане проведения тестирований на коронавирус. Больше всего главного санитарного врача тревожит то, что диагностирование пневмонии не становится поводом для подозрения коронавирусной инфекции.

- Фиксируются случаи, когда больные с пневмонией тестируются на коронавирус не в 100% случаях. Это недопустимо! - высказал свое мнение Ковалев.

Он отметил, что все необходимые письма в адрес глав муниципалитетов и донского минздрава уже направлены.

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