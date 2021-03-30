Загруженность ковидных коек в Ростовской области составила 75%

Общая мощность госпиталей — 2 538 коек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загруженность коек в Ковидных госпиталях составила 75 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Юрий Кобзев.

По его словам, в области работают 17 инфекционных госпиталей. Их общая мощность — 2 538 коек. 1 935 из них обеспечены кислородом, 727 — аппаратами искусственной вентиляции легких.

— В госпиталях есть необходимый запас лекарств и дезсредств. Проблем с поставками кислорода нет, — прокомментировал Юрий Кобзев.

Напомним, в Ростовской области приостановился спад заболеваемости. В связи с этим главный санврач региона Евгений Ковалев выступил против смягчения ограничений. По его мнению, это может привести к взрывному росту числа зараженных. Глава регионального Роспотребнадзора призвал строго следить за исполнением санитарных норм.

За сутки коронавирусом заразились еще 240 жителей области. Общее число заболевших 80 597 дончан.