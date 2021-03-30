Алексей Логвиненко прокомментировал вырубку деревьев в донской столице

Глава ростовской администрации прокомментировал вырубку деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко в эфире программы "Касается каждого" на телеканале "ДОН 24" рассказал о вырубке деревьев. Он ответил на вопрос, заданный ему ростовчанкой.

Горожанка спросила, почему в Ростове рубят еще живые деревья, когда на некоторых улицах, множество аварийных растений, которые создают опасность для людей, но на них никто не обращает внимания. Глава города сообщил, что деревья вырубают не бесконтрольно. Растение внимательно выбираются дендрологами, именно они решают, какие деревья пойдут под снос.

- Вырубают сухие и аварийные деревья, а также деревья, которые с виду кажутся здоровыми, но на самом деле они аварийные. То есть дерево кажется живым, но внутри оно может быть гнилое. Сносить или оставлять, решают специалисты, - отметил Логвиненко.

По словам главы администрации, деревья не только срубают, но и высаживают. Только за прошлый год их было высажено рекордное количество. Кроме того, даже если деревья срубаются ради застройки, то бизнесмены должны высадить ровно такое количество деревьев, которое было спилено. Стоит отметить, что они должны быть определенного качества, также за ними должен быть тщательный уход, чтоб они не засохли.

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Некоторые горожане заявили, что деревьев в этом месте, отродясь, не было.

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