Отключение света в Ростове-на-Дону 31 марта 2021 года: сотни горожан останутся без электричества в середине недели

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 31 марта 2021 года: причиной обесточивания в разных районах города станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 31 мая, с 8:30 до 16 часов без электричества останутся ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-ая Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-ая Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 13 часов отключат свет по ул. Стабильная 9, 11/1; ул. Жмайлова 4/2, 4Г; ул. Жмайлова 4Е; ул. Стабильная 7.

С 9 до 17 часов будет отключено электричество на ул. Андрея Сладкова 140-172; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Петрозаводская 1-25, 2-22; ул. Рижская 21-95, 68-116; ул. Содружества 2-30, 5-7; ул. Череповецкая 47-79, 48-80; просп. 40-летия Победы 246-308; ул. Красных Партизан 86-94, 81-87; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 135-191, 186-234; пер. Кузнецкстроевский 86-100, 61-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Пацаева 16/1; ул. Штахановского 18, 20, 20/1, 22; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 3-21, 2-18.

С 9 до 18 часов обесточат пер. Аэроклубовский 57-63, 15-29, 30; 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309А, 321-325; пер. Коржушко 1-19,2, 8, 18; ул. Магнитогорская 130, 67В; ул. Судостроительная 74-90; пер. Ярошенко 4, 12-14, 7-17; ул. Войкова 22-40, 48, 51-105; ул. Портовая 477, 481-495; ул. Сейнерная 2-40, 13-35; ул. Судостроительная 7-29, 18-48; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 97-149, 44-110; ул. Портовая 383-439; пер. 3-й Поселковый 2-30, 3-25; пер. 4-й Поселковый 4, 1-21, 20А, 2, 2А, 2Б, 2Г, 2В; пер. 5-й Поселковый 1-15, 2-16; ул. Циолковского 79-125, 217, 144-158; пер. Аэроклубовский 1-15, 2-28; пер. Корабельный 1-11, 2-16; ул. Судостроительная 1-9, 4-14; ул. 2-я Володарского 287; ул. Магнитогорская 89-93, 93Б, 134Г, 134Д, 134Е.

С 13 до 17 электричества не будет по ул. Стабильная 9, 9А, 9В, 11/1, 92, 15, 15Б; ул. Жмайлова 4/2; ул. Надежная 47; ул. Жмайлова 4Е; ул. Стабильная 7.

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