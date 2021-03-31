Поздним вечером в Ростове сгорела иномарка

В Ростове вспыхнула иномарка Фото: "КП" Архив

В донской столице сгорела иномарка.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта, на улице Шеболдаева в Октябрьском районе. Около девяти часов вечера загорелся автомобиль марки Renault Logan. Заметившие огонь и дым очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено три квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных, не пострадал никто из людей и другие авто. Локализовать возгорание им удалось в 21:16, а уже через минуту огонь был полностью потушен. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, также им будет необходимо оценить причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Возгорания произошли в двух районах города.

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