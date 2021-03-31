На матче "Ростов" - "Спартак" ожидается аншлаг

В Ростове раскуплены все билеты на матч со "Спартаком". Фото: ФК "Ростов"

В донской столице распроданы все билеты на предстоящий футбольный матч. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов - Арена" в предстоящее воскресенье, 4 апреля. Матч состоится в рамках 24 тура Тинькофф российской премьер-лиги. Команды "Ростов" и "Спартак" встретятся на поле ровно в семь часов вечера по московскому времени.

Клуб из Ростова уже сообщил о продаже всех имеющихся в кассе билетов. Стоит отметить, что, согласно действующим коронавирусным ограничениям, стадион может быть заполнен лишь наполовину.

Встречу двух соперников рассудит арбитр Павел Кукуян. В настоящее время "Спартак" находится на втором месте турнирной таблицы, а "Ростов" отстает от него на пять позиций и занимает седьмую строчку.

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