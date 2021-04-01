Отключение света в Ростове-на-Дону 1 апреля 2021 года: ростовчанам предстоит остаться без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 апреля 2021 года: сотни горожан останутся без света в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 1 апреля, с 9 до 15 часов света не будет на ул. Кемеровская 51-67, 50-70; просп. 20-летия Октября 49-77, 26-64; ул. Конституционная 47-63, 48-58; ул. Курчатова 31-63; пер. Угловой 1-31, 2-20; ул. Тихого Дона 31-47, 30-40.

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по ул. Магнитогорская 3Г, 3/28, 1А/25, 3/1; ул. Заводская 2-8, 8/1, 8А, 17; ул. Пржевальского 23-37, 28-34; пер. Урицкого 29, 67А, 67-71; ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12 Декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; Экономическая 1-23, 4-22, Курчатова 4А-64; Самоходный 2-28, 1-13; Грисенко 7-17; пер. Боковский 9-57, 2А, 10-24; ул. Герцена 1-7; просп. 40-летия Победы 1И, 2А; ул. Солидарности 2А/2, 2В/7; ул. Благодатная 211, 239, 253, 267, 269, 241; пер. Доблестный 8-12, 23, 20-28; ул. Малиновского 15Ж, 52Е, 54А, 54Б, 54В, 54Г, 58, 60; ул. 2-я Патриотическая 59; ул. Правовая 78, 75; просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20; ул. Плеханова 23-39, 70-88; просп. Стачки 79-121; ул. 1-я Круговая 3, 5/85; ул. Самаркандская 2-30, 3-31; ул. Витебская; ул. Рахманинова 6-54, 1-79; ул. Алданская ; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71, 50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 25-49,24 -50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер. Железногорский; ул. Тибетская 2-32; ул. 1-Краснодонская ; пер. Дунайский 19-33, 26-46; пер. Аральский 21-41, 26-46; пер. Чингарский 23-41, 26-44; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1-Кольский 29-47, 20-34; пер. 2-Кольский 2-22; ул. Механизаторов 6-10, 3, 11-15; ул. Орская 10/4; ул. Портовая 263/76.

С 10 до 16 часов обесточат ул. Гайдара 13-17, 28-36; ул. Возрождения 15-25, 10-24; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82, 88-112, 83-109; пер. Комиссаровский 1-5,2-4; ул. Самойловская 15-39, 26-34; ул. Либкнехта 1-2.

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