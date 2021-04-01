Ярый ростовский рыболов взломал багажник припаркованного авто ради удочек

В Ростове задержали похитителя рыболовных снастей Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции обратился горожанин и сообщил, что из багажника его автомобиля были похищены дорогостоящие рыболовные снасти. Крышка багажника оказалась взломана. Полицейские приступили к поискам злоумышленника.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Своей вины он отрицать не стал и в подробностях рассказал, как он взломал замок багажника и похитил удочки, стоимость которых составляла около 20 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По данным Следкома, в течение двух месяцев юноша тайно похищал деньги с карты знакомого пенсионера.

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