В Ростове бывшего инспектора ДПС подозревают в оформлении фиктивного ДТП

Следствие еще ведется, уточняются все обстоятельства преступления Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове бывшего инспектора ДПС подозревают сразу по двум статьям, это «превышение полномочий» и «служебный подлог». Дело завели следователи. В ведомстве считают, что экс-правоохранитель в январе этого года оформил фиктивное ДТП.

- Следствие еще ведется, уточняются все обстоятельства преступления. Также выясняем причастность подозреваемого к аналогичным нарушениям закона, - прокомментировали «КП – Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета по региону.

Ранее в донской столице задержали «королеву наркотрафика». Местная жительница разъезжала на белой «Тойоте», курировала целую сеть «закладчиков» и мастерски вербовала в свой картель новых помощников. Задержали дамочку с килограммом героина, она перевозила порошок под сидением своего автомобиля.

А в городе Гуково неизвестный домушник вынес из квартиры 76-летней женщины нательный металлический крестик, цена которого не превышает трехсот рублей. За это преступление ему грозит шесть лет тюрьмы.