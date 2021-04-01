Алексей Логвиненко уволил своего заместителя по транспорту и дорожному хозяйству

Константин Солонский уволен с должности. Фото: администрация Ростова

Глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко освободил от должности Константина Солонского.

Он занимал должность заместителя главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству. На этом посту он находился с июля 2019 года. В четверг, 1 апреля, было подписано распоряжение о его освобождении от должности.

Солонский окончил РГСУ и имеет два профильных образования. У него есть специальность инженера, кроме того, он имеет степень кандидата социологических наук. Его работа была связана с дорогами и транспортным комплексом, он отвечал за проект моста на улице Малиновского и реконструкцию на улице Вавилова.

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