В Ростове ужесточили контроль санитарных норм в общественном транспорте

В Ростове ужесточили проверки масочного режима в транспорте Фото: "КП" Архив

В донской столице был ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте.

С 22 марта увеличили количество мониторинговых групп. Их количество возросло с 10 до 18 штук. Таким образом, теперь охвачено большее количество городских маршрутов. За минувший месяц было составлено 1 114 протоколов.

- Сотрудниками транспортных предприятий создано 13 специальных мониторинговых групп. За прошедшую неделю проинспектировано 3 517 единиц, выявлено 23 факта отсутствия СИЗ. К нарушителям применены меры дисциплинарного взыскания, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водители на конечных остановках проводят дезинфекцию в салонах, это делается 5-7 раз в день. Дезинфицирующими салфетками протираются ручки и поручни. Как только шофер заканчивает смену в салонах делается влажная уборка и проводится проветривание.

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