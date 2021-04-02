Отключение света в Ростове-на-Дону 2 апреля 2021 года: десяткам домов предстоит остаться от электричества

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 апреля 2021 года: обесточивание по городу будет обусловлено проведением технических работ. Электричество будет отключено в десятках домов. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 2 апреля, с 9 до 14 часов будет обесточена ул. Шоссейная, 1-49, 2-108, 51-172.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Андрея Сладкова 94-172, 41-79; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Мичуринская 1-23; ул. Петрозаводская 1-25, 2-22; ул. Рижская 21-95, 68-116; ул. Содружества 2-30, 5-7; ул. Череповецкая 47-79, 48-80; ул. Каширская 4/2, 8/2, 8, 8/3, 8А, 8Д, 6, 6А, 4/3; ул. Извилистая 15, 17А; пер. Черепичный 10; пер. Анапский 1-5, 2-8; пер. Батайский 1-17, 2-22; ул. 1-я Краснодарская 19-27, 34-52; ул. 2-я Краснодарская 67-89, 22-28; ул. Доброхимовская 20-72, 13-75; ул. Парижской Коммуны 25-47, 38-54; ул. 1-я Круговая 14-32, 13-31; ул. 2-я Круговая 17-25, 22-26; ул. 3-я Круговая 33-37, 40-46; ул. Коминтерна 22; ул. Красноармейская 35,37; ул. Семашко 75-83; ул. Тельмана 18,20; ул. Города Волос 9-11; пер. Соборный 58А; СТ «Лесовод»; СТ «Березка»; ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-23; ул. 2-я Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-я Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества.

С 10 до 12 часов света не будет по просп. Буденновский 22/46; ул. Темерницкая 40-44, 43-49; ул. Московская 47, 49, 51; ул. Серафимовича 53, 53А.

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