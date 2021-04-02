Полеты из Ростова в Бишкек станут возможными Фото: "КП" Архив

Из Ростова станут возможными прямые перелеты в столицу Киргизии - город Бишкек. Об этом рассказали в сообществе "Ростовский городской транспорт".

Полеты начнут осуществляться с 10 июня. Обслуживать рейсы будет базовый перевозчик аэропорта "Платов" авиакомпании «Азимут».

Самолеты будут вылетать в киргизскую столицу всего один раз в неделю - по четвергам, в 23:50 по московскому времени. Посадка на обратный рейс в Бишкеке будет начинаться в 6:40 по местному времени. В обратном направлении борт будет вылетать ровно в 7:30 пятницы по местному времени. В донском аэропорту «Сухой Суперджет 100» приземлится в 8:40 по московскому времени.

- Стоимость билетов начинается от 80 евро, - говорится в тексте сообщения.

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Самолеты будут летать весь осенне-зимний период.

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