В Ростовской области запланировали проведение вакцинации от коронавируса на дому

В Ростовской области прививки от коронавируса начнут делать на дому Фото: "КП" Архив

В донском регионе планируется начать прививать местных жителей против новой коронавирусной инфекции на дому. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о COVID-19.

Такие нововведения будут касаться тех граждан, которые не могут самостоятельно добраться к пунктам проведения вакцинации. Например, не позволять им это сделать может состояние здоровья.

- Для проведения такой вакцинации необходимо будет обеспечить строгое соблюдение всех санитарных норм и правил, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что в предстоящие выходные в городе будут работать два дополнительных мобильных пункта вакцинации. Первый будет расположен прямо на Соборной площади, а второй в здании столовой внутри Центрального рынка.

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