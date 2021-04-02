В Ростове открыли еще два пункта вакцинации от коронавируса

На прошлой неделе подобный пункт открыли в торговом центре «Астор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, то есть со второго апреля, в Ростове начнут работать еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили городские власти.

Так новые медкабинеты появятся в торговом центре «Талер» (улица Зорге, 33) и в гипермаркете «Лента» (улица Доватора, 267). По пятницам их можно будет посещать в любое время с 15 до 20 часов, в субботу и воскресенье - с 11 до 18 часов.

На прошлой неделе подобный пункт открыли в торговом центре «Астор», это здание на Буденновском, 49/97. Также прививки делают в «Золотом Вавилоне», «Соколе» «Мегамаге» и в универмаге «Солнышко».

В Ростове уже начали массово прививать водителей общественного транспорта. Всего с января этого года первый этап вакцинации прошли около 48 тысяч жителей донской столицы, второй этап - более 34 тысяч.

Ранее губернатор Ростовской области пообещал снимать ограничения в зависимости от темпов вакцинации.

- Чем быстрее мы будем наращивать темпы, тем скорее можно будет поэтапно отменять ограничения, - заявил Василий Голубев.