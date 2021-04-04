70 тонн отходов собрали со дна Северного водохранилища в Ростове

70 тонн отходов собрали со дна Северного водохранилища. Фото: мэрия Ростова.

В Ростове-на-Дону организовали субботник, во время которого коммунальщики и неравнодушные граждане убирали мусор со дна Северного водохранилища. Из-за повреждения одной из задвижек дамбы водоем почти обмелел.

Как рассказали в администрации города, в нем приняли участие 300 человек. А всего было собрано 70 тонн отходов. Районные чиновники подогнали коммунальную технику, с помощью которой и были вывезены отходы.

Напомним, авария в низовом водохранилище произошла 25 марта. Когда водоем практически полностью обмелел, выяснилось - дно покрылось слоями мусора - пластиковыми и стеклянными бутылками, остатками пластиковых пакетов.

За первый субботник с территории было собрано и вывезено порядка 63 тонн отходов, в нем приняли участие более 200 человек. А еще ростовчане были в шоке от того, что нашли на дне Северного водохранилища.