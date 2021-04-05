Отключение света в Ростове-на-Дону 3 апреля 2021 года: будут обесточены разные районы города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 апреля 2021 года: десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества. Причиной обесточивания станет проведение ремонтных работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 5 апреля, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются ул. Вселенная 1-23, 2-36; ул. Галактическая 1-25, 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; пер. Ашхабадский 6/2,1; ул. Погодина 5/3; ул. Герасименко 6/1, 2, 4, 6, 8; Техническое училище 9.

С 9 до 17 часов электричество отключат по ул. 14-я линия 30-62, 21-61; ул. 16-я линия 30-48, 35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58; ул. 12-я линия 58-78, 49-69; ул. Ченцова 22-74, 71-77; ул. 18-я линия 70-80; ДНТ «Импульс»; ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18; просп. Стачки 400, 252/2, 290/2, 251А, 253А, 259А, 312/1; ДНТ «Садовод-Любитель».

С 10 до 12 часов света не будет по просп. Коммунистический 34/3, 34/2.

С 10 до 13 часов без электричества придется посидеть ул. Бодрая 2, 38, 21-73, 30-82; ул. Фурмоновская 18-54, 31-43; пер. Ликбезовский 22-42, 17-37; пер. Пригородный 1-27, 2-28.

С 10 до 16 часов свет будет отключен по пер. Тбилисский 1-53, 2-48; пер. Грузинский 1-41, 2-38; пер. Марксистский 1-102, 52-84; пер. Кононерский 3-63, 24-50.

С 13 до 16 часов будет обесточена ул. Зорге 29, 29/1, 29/2, 31.

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