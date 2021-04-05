Ростовчане предпочитают автобус другим видам общественного транспорта

В Ростове горожане чаще всего пользуются автобусами Фото: "КП" Архив

Местные жители предпочитают использовать автобус, нежели другие виды транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За минувший месяц на них проехали порядка 93,8% населения. Таким образом, в автобусах проехали более 10,2 миллиона человек. Поровну пассажиров пришлось на трамваи и троллейбусы - 3,1%. Ими воспользовались по 336,5 тысяч человек.

В среднем в марте ежедневно городской транспорт перевозил 352 842 пассажира, что выше на 7,8%, чем в феврале, - говорится в тексте сообщения.

Транспортом пользовались школьники с 50% оплатой проезда. Их количество составило 7,9%. А также на различных видах общественного транспорта проехали 12,7% граждан обладающих льготами на проезд - от 55 до 60 лет. Количество пассажиров, использующих право бесплатного проезда составило 11,6%.

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