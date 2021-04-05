Бывшего преподавателя РГУПС осудят за получение взяток

В Ростове преподавателя РГУПС обвиняют в получении взяток Фото: "КП" Архив

В донской столице возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Ростовского государственного университета путей сообщения. Он обвиняется в совершении 122 преступлений по статье 291.2 УК РФ "Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

- Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 7 Октябрьского судебного района г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. Материалы проверок в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство, - говорится в тесте сообщения.

Следователям удалось выяснить, что с мая по сентябрь 2019 года через старост групп преподаватель получал от студентов денежные вознаграждения. Студенты отдавали по 10 тысяч рублей за то, чтобы успешно сдать тестирование и получить допуск к промежуточной аттестации. Таким образом, работник вуза получил более 300 тысяч рублей.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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Предположительно, подозреваемый пытался подкупить коллегу.

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