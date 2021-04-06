Отключение света в Ростове-на-Дону 6 апреля 2021 года: электричество отключат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 6 апреля 2021 года: без света останутся жители разных районов города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 6 апреля, с 9 до 16 часов будут обесточены ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64; ул. Вселенная 1-23, 2-36; ул. Галактическая 1-25, 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; пл. Толстого 7, 2А, 4Б, 6А, пл. Свободы 7/2, ул. Комсомольская 4Б.

С 9 до 17 часов отключения ожидаются по просп. Космонавтов 15/11; ул. Волкова 7, 7/2, 9, 9/2, 9Б, 11; просп. Шолохова 54, 56, 58; ул. 14-я линия 74/1, 78; ул. Былинная 24, 28, 45-47; ул. 2-я Краснодарская 143, 143/1, 143/2, 145/3, 145/5, 145/4А, 145/4Б; ул. Сказочная 42-46, 111; ул. Пушкинская 151, 153, 157-161. пр. Чехова 68, 41, 72-80, 63, 65, 69; ул. Красноармейская 192.

С 9 до 18 часов электричество отключат по адресам ул. Портовая 238/2, 236-250, 240/1, 277; ул. Черкесская 51-75, 46-78; ул. Коминтерна 82, 79-81, 90-96; ул. 1-я Круговая 91; ул. Днепростроевская 101-117, 120-134; ул. Кочубея 52-82; ул. Международная 59, 62-72, 63/55, 67/56.

С 10 до 12 часов без света предстоит посидеть жителям просп. Стачки 215/1, 215, 215/2, 215В, 219/3.

С 10 до 13 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители ул. Ленина 142-176, 132, 150, 162-168; ул. Сурженская 20-28.

С 10 до 16 часов свет отключат по просп. Космонавтов 27/4, 27/5; просп. Королева16/3, 12/1, 12/2, 12/3; ул.Таганрогская 122, 122/1, 126, 126/1, 124; ул. Гайдара 13-17, 28-36; ул. Возрождения 15-25, 10-24; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82, 88-112, 83-109; пер. Комиссаровский 1-5, 2-4; ул. Самойловская 15-39, 26-34; ул. Либкнехта 1-2.

А с 13 до 16 часов обесточат ул. Доватора 148, 185, 185А, 195; ул. Карпатская 49-91, 50-90; ул. Ковалевской 53-77, 56-84; ул. Лесная 149-161, 152-158; ул. Лобачевского 81-99, 84-108; ул. Маршальская 46-72, 88.

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