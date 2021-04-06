Ростовчане предложили продлить улицу Оганова

Ростовчане просят продлить улицу Оганова Фото: "КП" Архив

В донской столице обратились к властям с просьбой продлить улицу Оганова до перекрестка проспекта Ленина и переулка Дальнего. Соответствующая инициатива была опубликована на портале "Активный ростовчанин".

Автор инициативы уверяет, что это позволит создать еще один выезд для автомобилей из микрорайона "Военвед", жилого комплекса "Суворовский". Кроме того, если продлить улицу Оганова, то значительно снизится загруженность улицы Дачной, улицы 56-й Армии, улицы Вавилова, площади 2-й Пятилетки и улицы Шеболдаева. Таким образом, можно будет на них создать отдельные полосы для движения общественного транспорта.

По мнению горожанина, новый участок улицы Оганова должен пролегать вдоль железной дороги, через реку Темерник и по северной части зоопарка. Длина нового участка улицы составит около двух километров.

В настоящее время инициативу поддержали только 15 человек из необходимых 500.

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