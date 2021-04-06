Ограничения движения в Ростове-на-Дону в апреле 2021: где и когда

Ограничения будут действовать с 14 апреля и до конца месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в апреле 2021 — где будут перекрыты дороги. «КП-Ростов» рассказывает, какие участки лучше объезжать с 14 апреля и до конца месяца.

КОГДА: 14 апреля — 31 августа

ГДЕ:

- Пересечение улиц 16-я Линия и Ченцова (юго-восточная сторона).

Причина ограничений — строительно-монтажные работы на участке.

КОГДА: 14 апреля — 1 сентября

ГДЕ:

- Переулок Майкопский — на участке от улицы Некрасовской до переулка Майкопского, 17

- Улица Некрасовская — на участке от переулка Силикатного до улицы Майкопской

- Переулок Силикатный — на участке от улицы Разина до улицы Некрасовской

- Улица Шеболдаева — от улицы Вавилова до площади 2-й Пятилетки

Причина — ремонт автомобильной дороги

КОГДА: 14 АПРЕЛЯ — 30 АПРЕЛЯ

ГДЕ:

- Улица Сарьяна — от улицы 17-я Линия до улицы 31-я Линия (будет ограничено транзитное движение транспорта)

КОГДА: 25 АПРЕЛЯ

ГДЕ:

- 13.30 — 20.30 —по дороге съезда с Южного подъезда на Магистральную улицу — от Южного подъезда до улицы Левобережной (Съезд к улице Пойменной, 1)

- 16.00 — 20.30 — по дороге Магистральной улицы — от Южного подъезда до улицы Левобережной

- 13.30 — 20.30 — по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов «Ростов Арены»

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