В Азове и Новочеркасске получат долгожданное жилье более 150 дольщиков

Обманутые дольщики Азова и Новочеркасска получат квартиры. Фото: правительство РО

В Азове и Новочеркасске получат свое долгожданное жилье 158 обманутых дольщиков. Такое решение принял наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В скором времени будет окончено строительство двух проблемных домов. Они находятся в переулке П. Мазепы, 43-а в городе Азове и на улице Дубовского, 18 в Новочеркасске.

- На эти цели будут направлены средства в размере 201 млн рублей, в том числе средства областного бюджета в размере 26 млн рублей, - говорится в тексте сообщения.

Проблема обманутых дольщиков решается постепенно благодаря сотрудничеству с фондом. Таким образом, обманутые дольщики должны были либо получить компенсации, либо жилье после окончания строительства проблемных домов.

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Это произойдет сразу же после того, как здание введут в эксплуатацию.

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