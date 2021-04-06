"ЭпиВакКорону" не поставят в Ростовскую область

В Ростовскую область не завезли "ЭпиВакКорону" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область не поступила партия вакцины "ЭпиВакКорона". Позже стало известно, что донской регион не попал в список для рассылки этого препарата. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о коронавирусе.

По информации сайта стопкоронавирус.ру, 40 регионов России получили первую партию вакцины "ЭпиВакКорона". Всего было направлено более 230 тысяч комплектов доз. Но в Ростовскую область новая вакцина не поступила, дончан продолжат прививать препаратом "Спутник V". Пока остается неизвестным, получит ли донской край "ЭпиВакКорону" и когда это произойдет.

В настоящее время прививки сделали уже более 159 тысяч жителей региона. За минувшие сутки препарат ввели 5 374 дончанам. Полностью завершена вакцинация почти 100,5 тысяч горожан. Последний укол вчера сделали 1390 человек.

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