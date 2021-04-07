Отключение света в Ростове-на-Дону 7 апреля 2021 года: электричеством не смогут воспользоваться сотни ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 апреля 2021 года: без электричества останутся одновременно несколько районов города. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 7 апреля, с 9 до 16 часов свет отключат по ул. Н. Нольная 58-62, 11-21; ул. Листопадова 141-161; ул. Червонная 1-43, 2-48; ул. Искусственная 41-81, 26-38.

С 9 до 17 часов электричества не будет по просп. Космонавтов 17, 17/2(Д/С); ул. Волкова 7/4, 7/5, 9/2; ул. Гераневая 1-35, 2-58; ул. Обаятельная 1-25, 2-14; пер. Одуванчиковый; пер. Тенистый; пер. Прохладный; пер. Ромашковый; пер. Рябиновый; ул. Извилистая 8, 8А, 8Б, 8В, 10, 10А, 10Б; ул. Каширская 4/4; пер. Черепичный 10, 12; С/Т «Дон»; ул. Мелитопольская 7-41, 8-20; ул. 12 Декабря 42-68, 31-47; ул. Пугачёва 2-24, 1-23; ул. Молодёжная 32-60, 29-59; Экономическая 1-23, 4-22, Курчатова 4А-64; Самоходный 2-28, 1-13; Грисенко 7-17; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 110-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Гастелло 3-21, 18; ул. Днепростроевская 16-28, 7-25.

С 9 до 18 часов обесточат ул. Балашовская 1-7, 2-8; ул. Вагулевского 20-126, 31-145; пер. Вагонный 2-12, 3-19; ул. Лензаводская 5-41, 2-24; пер. Солдатский 1-7, 2-8; ул. Трудящихся 46-48, 60-126, 47-131; ул. Чебанова 1-15, 6-14; пер. Буревестник 5-9, 10-12; ул. Межевая 82-158, 87-121; ул. Нагорная 73-127, 92-130; ул. Профсоюзная 122; просп. Ставского 1-35, 35А, 39, 8-44; пер. Рыбный 32; пер. Ярославский 9-15, 18-24.

С 10 до 12 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители просп. Коммунистический 28/14, 28/1; ул. Лениногорская 11.

С 10 до 13 часов без света придется посидеть жителям ул. Евдокимова 2-32 ; ул. Фурмановская 1-23, 2-16; ул. Краснокурсантская 1-29 ; ул. Пирогова 59-107, 64-118; пер. Бориславский 21-41, 14-58; пер. Краснокамский 1-25, 2-24; пер. Ткацкий 1-33, 2-28; пер. Грибной.

С 10 до 16 часов отключения ожидаются на бул. Комарова 8/1, 8; ул. Вавилова 78А, 78Б, 78Д, 78Ж.

А с 13 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Коммунистический 28/1, 30/1, 32.

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