В среду на Ростов обрушится шторм с грозой и потеплеет до 20 градусов

В донском мегаполисе ожидается гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 7 апреля, в Ростове-на-Дону погода испортится еще сильнее. В донскую столицу придет штормовой ветер, порывы которого достигнут угрожающих масштабов. Прогноз дали местные синоптики.

Так уже в полдень пойдет дождь. На город выпадет чуть больше миллиметра осадков. Вместе с ним поднимется ветер до 20 метров в секунду. Также днем ожидается гроза. Несмотря на на это, значительно потеплеет до 20 градусов тепла.

К сожалению, жителям мегаполиса всю неделю придется терпеть ненастную и пасмурную погоду. Дожди обещают до конца недели. Солнце появится только в субботу. На следующей неделе сильно поднимется температура воздуха до 20 градусов со знаков плюс. Однако специалисты считают, что дожди не уйдут из Ростова до конца апреля.

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