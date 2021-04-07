В Ростове горожане смогут увидеть звездопад Лириды

Ростовчане смогут наблюдать метеорный поток Лириды. Фото: московский планетарий
Ростовчане в апреле смогут полюбоваться красивейшим явлением - звездопадом Лириды. Об этом сообщили на сайте Московского планетария.
- Пик метеорного потока придется на 21-22 апреля 2021 года, - говорится в тексте сообщения.
Эта ночь станет удачной для любителей загадывать желания, глядя на падающие звезды. Метеорный поток можно будет наблюдать с 14 по 30 апреля, именно в этот период активизируется звездопад Лириды.
По предварительным подсчетам в ночь с 21 на 22 апреля можно будет наблюдать около 18 метеоров в час. Лучше всего выходить любоваться звездопадом во второй половине ночи. Хотя ситуацию на небе будет ухудшать практически полная луна, из-за яркого света которой придется потрудиться, чтобы разглядеть падающие звезды.
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