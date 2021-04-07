Ростовские автомобилисты 770 тысяч раз нарушили ПДД в 2021 году

В Ростове зафиксировано 770 нарушений ПДД Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за истекший период года местные автомобилисты нарушили правила дорожного движения 770 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Чаще всего ростовчане нарушают скоростной режим и не соблюдают выделенные полосы - 82 % от общего числа нарушений. 7 % - это несоблюдение правил проезда перекрестков. И 11 % - несоблюдение водителями транспортных средств правил остановки/стоянки, - говорится в тексте сообщения.

Таким образом, в январе автомобилисты нарушили правила 146 тысяч раз, в феврале пренебрегли ими 258 тысяч раз и самое большое количество нарушений зафиксировано в марте - 366 тысяч раз. Все нарушения ежедневно отслеживаются при помощи комплексов фото- и видеофиксации.

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