В Ростовской области автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе

В Ростовской области школьница пострадала в ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария, в котором пострадала школьница.

Инцидент произошел в среду, 7 апреля, около половины пятого вечера в городе Гуково. По предварительным данным, 69-летний автомобилист ехал на машине Opel Kadett по улице Ленинградской. В этом момент в районе дома № 28А по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила восьмилетняя девочка. Водитель не затормозил перед зеброй и школьница оказалась под колесами авто.

В результате девочка получила травму, ей оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. А виновник ДТП поспешил скрыться с места аварии. Но сотрудникам полиции все-таки удалось найти его и задержать. В отношении него были составлены протоколы по статьям 12.27 и 12.18 КРФ об АП.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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