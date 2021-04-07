Водитель и пассажирка мотоцикла пострадали в ДТП в Ростове

В Ростове произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону мотоциклист и его пассажирка пострадали в столкновении с иномаркой.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля. По предварительным данным, водитель иномарки Volkswagen Jetta ехал по проспекту Королева и в районе дома № 1 решил повернуть на бульвар Комарова, но не перестроился для этого в правую полосу. В результате этого произошло столкновение, с ехавшим в попутном направлении мотоциклом Yamaha под управлением 30-летнего шофера.

В аварии пострадали сам водитель двухколесного транспорта и его 37-летняя пассажирка. Оба они были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. Водитель иномарки обошелся без травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе.

Водитель поспешил скрыться с места аварии.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.