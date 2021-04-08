Отключение света в Ростове-на-Дону 8 апреля 2021 года: электричество отключат из-за технических работ

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 апреля 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 8 апреля, с 9 до 17 часов отключения света ожидаются по просп. Космонавтов 17, 17/ 1, 17/3; ул. Волкова 5/6 (Школа №76); ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64; ул. Каширская 4/1; ул. 2-я Краснодарская 145, 145А, 145Д, 147/4, 145/6, 145/11; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Казахская 76А, 76/1, 78/3, 80/1.

С 9 до 18 часов электричество отключат по адресам: пер. Перовский 12А; ул. Профсоюзная 51Б.

С 10 до 12 часов будут обесточены просп. Коммунистический 34/2; просп. Стачки 217/2, 217/3, 219, 219/2, 221.

С 10 до 16 часов отключат свет по просп. Нагибина 33, 33А/47; пер. Оренбургский 2А, 2Б; ул. Ленина 89/5; ул. Шеболдаева 2Д; ул. Нансена 103, 103И, 103К.

С 10 до 17 часов предстоит просидеть без света жителям ул. Доброхимовская 1-75, 2-72; ул. Коминтерна 1-27, 4-24, 14Б; ул. 1-я Краснодарская 3, 11-89, 6-52; ул. 2-я Краснодарская 23-65, 2-28; ул. Ревкомовская 33-49, 30-48; ул. Парижской Коммуны 1-47, 2-54; ул. Плеханова 110/5, 70-88, 23-41; пер. Таджикский 1-9, 2-8; просп. Стачки 79-153; ул. 2-я Круговая 3-9, 17-25, 22-26; ул. 1-я Круговая 13-31, 14-32; ул. 3-я Круговая 33-37, 44-46; пер. Анапский 1-5, 2-8; пер. Батайский 1-17, 2-22.

С 13 до 16 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители просп. Коммунистический 30/2, 32/2, 34/7, 34/8; просп. Стачки 219.

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