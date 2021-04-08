В Ростове приостановят движение троллейбусов № 5 и № 9

В Ростове будет приостановлена работа двух троллейбусов Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону временно будет приостановлена работа двух троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Подвижной состав будет перераспределен на другие троллейбусные маршруты города. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства, - говорится в тексте сообщения

С четверга, 8 апреля, горожане не смогут воспользоваться троллейбусами № 5, которой идет от Главного железнодорожного вокзала в микрорайон Сельмаш и № 9, который следует также от вокзала, но прибывает в поселок Пилотов. Такие меры были приняты в связи с ремонтом линий электропередач на улице Красноармейской.

Горожанам предлагают на это время начать пользоваться автобусами № 24, 29, 40, 55, 67а и 82.

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Из-за аварии в Ростове до 19:00 ограничено движение по двум троллейбусным маршрутам.

При этом по альтернативным маршрутам пустят дополнительный транспорт.

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