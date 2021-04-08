В Таганроге загорелся нежилой дом

В Таганроге сгорела неэксплуатируемая постройка Фото: "КП" Архив

В Ростовской области сгорела неиспользуемая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел во вторник, 6 апреля, около одиннадцати часов вечера в городе Таганроге. На улице Калинина, 4а загорелась неиспользуемая постройка. Очевидцы, заметившие валящий дым и почувствовавшие запах гари, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев огнем было охвачено пять квадратных метров помещения. Благодаря оперативным действия пожарных, не пострадали близлежащие дома и живущие в них люди. Локализовать возгорание им удалось в 22:56, а полностью пламя было потушено уже через четыре минуты. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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