Краснодарский предприниматель попался в "Платове" на получении шкур питона

В ростовском аэропорту у краснодарца изъяли шкуры питона Фото: Южное таможенное управление

Краснодарский предприниматель был пойман в ростовском аэропорту "Платов" при попытке получить незадекларированные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Он заказал в Республике Камерун изделия из кожи питона и крокодила, а затем подал на Южный таможенный пост Южной электронной таможни декларацию на товары: обложки для паспортов, кошельки, зажимы для денег, сумки, ремни, портфели и рюкзаки, - говорится в тексте сообщения.

Но таможенники выяснили, что сведения в декларации фальшивые и решили провести более тщательный досмотр. Таким образом, в посылке обнаружились четыре шкуры питона, пять изделий из кожи варана и 17 ремней из кожи питона. Но предприниматель не учел, что на ввоз этих предметов необходимо предъявить специальное разрешение, которое предусмотрено Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

В отношении злоумышленника возбуждено дело об административном правонарушении, по статье 16. 2 КоАП РФ. Товар у него изъяли, а ему самому предстоит ответить перед законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На теплоходе с Острова Кука обнаружили 80 тонн незадекларированного топлива.

Судно направлялось в порт Самсун в Турции.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.