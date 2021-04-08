В книгу рекордов России попал блогер из Ростова

Вадим Манукян. Фото: соц. сети героя публикации

Блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян попал в книгу рекордов России по числу репостов публикаций с его страницы в международной социальной сети Facebook. Специалисты проекта подсчитали, что опубликованные им видео, фото и записи подписчики добавили к себе на страницы 144 698 раз. В разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" Манукян объяснил, как добился такого результата.

По словам блогера, эксперта комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, у него не было цели становится первым на этом поприще. Все получилось, благодаря интересному контенту.

- Это моя личная страница. Например, весной прошлого года я опубликовал короткий, трехминутный ролик 1969-го года. Там был фрагмент из киножурнала "Фитиль", популярного в СССР, с главной ролью знаменитого Алексея Грибова, - говорит Вадим. - Вероятнее всего, аудитория именно этой соцсети с ностальгией вспоминает ту эпоху. Не стоит забывать, что это международная социальная сеть, где сидит русскоязычное население, проживающее по всему миру. Уверен, что репосты были в Европе, и в США.

Стоит отметить, что только этот ролик набрал почти 150 тысяч (!) репостов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов признан самым бестактным городом в России: с этим согласны не все

Эксперты посчитали, что жители донской столицы часто нарушают этикет общения: перебивают своих собеседников и вмешиваются в диалоги (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.