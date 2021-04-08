Союз журналистов России разбирается в ситуации с задержанием Игоря Хорошилова

Игорь Хорошилов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Союз журналистов России разбирается в ситуации с задержанием ростовчанина Игоря Хорошилова. Сейчас выясняется обоснованность действий полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Алексея Вишневецкого.

Речь идет о главном редакторе сайта "Голос", он попал под внимание правоохранителей сегодня, 8 апреля. Ранее версию о том, что обыски и арест связаны с расследованием вокруг концерна «Покровский», опровергла коллега Хорошилова Елена Романова.

Напомним, несколько дней назад в здании концерна «Покровский» побывали силовики. Предварительно известно о ряде задержаний. Были возбуждены уголовные дела.