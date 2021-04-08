В Ростове отреставрируют фонтан на Театральной площади Фото: Яндекс.Карты

Власти донской столицы приняли решение отреставрировать и отремонтировать фонтан на Театральной площади, который находится у входа в парк Революции. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Аукцион объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. Уже идут поиски подрядчика, который займется выполнением работ.

- Победитель аукциона разработает проектно-сметную документацию на объект регионального значения «Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади», - говорится в тексте документа.

На выполнение работ будет выделено 4,25 миллиона рублей. Проект и смета должны быть готовы уже к 1 декабря 2021 года. Пока неизвестно, какие именно работы будут проводиться на объекте. В документах сказано лишь то, что услуги относятся к области ландшафтной архитектуры и связанны с разработкой проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия.

Заявки на аукцион можно подать до 29 апреля 2021 года.

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