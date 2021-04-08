Ростов получит 30 старых автобусов в подарок из Москвы

30 старых-новых ЛиАЗов администрация планирует перепрофилировать с рейсовых автобусов на шаттлы для доставки людей к "Ростов-Арене". Фото: сайт московского автобусного транспорта.

Автопарк общественного транспорта Ростова-на-Дону пополнится на 30 автобусов ЛиАЗ 2011 года выпуска. Подарки из Москвы вызывают вопросы у городской думы, - рассказал директор департамента транспорта администрации Ростова Христофор Ермашов.

— Эти 30 автобусов нам уже передали, скоро мы их запустим на один из маршрутов, — Ермашов уточнил, что город готовит документацию для приема транспорта в дар.

Уточним, средний возраст общественного транспорта в Ростове составляет пять лет. Московские же подарки вышли к конвейера в 2011 году.

Депутаты городской думы резонно спросили, зачем же тогда в 2018 году автотранспортные компании обязали вывести из парка автобусы, выпущенные в 2013-2015 годах, с пробегом всего 40-50 тысяч километров. Продавать их пришлось за смешную цену.

Христофор Ермашов озвучил идею использовать подаренные Москвой автобусы не на регулярных городских рейсах, а в качестве шаттлов на время массовых мероприятий. Если раньше, чтобы доставить болельщиков на стадион «Ростов-Арена» автобусы городские власти просили автотранспортные предприятия снять несколько автобусов с линии, то теперь обойдутся своими силами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане предпочитают автобус другим видам общественного транспорта

За месяц автобусами воспользовались 93,8% населения.

В Ростове изменили маршрут движения автобуса №50

Теперь он будет ездить по Ленина (подробный маршрут).