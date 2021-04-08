В две ростовских колонии арестантам пытались передать запрещенные вещества

Заключенным ростовских колоний пытались передать запрещенные вещества Фото: ГУФСИН по РО

В Ростове-на-Дону родственники попытались передать заключенным двух городских колоний запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

- Злоумышленники уже переданы сотрудникам полиции для принятия решения по существу. По всем фактам проводится проверка, - говорится в тексте сообщения.

Первый случай произошел 3 апреля. К одному из заключенных пришла посетительница, решившая побаловать его конфетами. Но сладости оказались с необычной начинкой, при более тщательном досмотре в них обнаружили шесть свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что в конфетах был спрятан метилэфедрон, общей массой 1,99 грамм.

Второй случай передачи запрещенных веществ был зафиксирован 7 апреля в исправительной колонии № 14. К одному из заключенных также прибыл посетитель, который являлся начальником одного из городских училищ. В своем портфеле он попытался пронести сверток с 10 капсулами желтого цвета и растительной массой зеленого цвета и весом около 7 грамм. Наркотическое вещество учуяла служебная собака Рада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посылка с сюрпризом: ростовчанин пытался передать другу в колонию апельсины с наркотиками.

Теперь он может отправиться в тюрьму вслед за товарищем.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.