Отключение света в Ростове-на-Дону 9 апреля 2021 года: электричество отключат в домах сотен человек

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 апреля 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 9 апреля, с 9 до 16 часов света не будет по ул. Былинная 2; ул. 2-я Краснодарская 129, 129/1, 129/2, 131-135; ул. Купеческая 5; ул. Литературная 53; ул. Поэтичная 76, 7Б; ул. Сказочная 11/99; ул. Цветочная 122; СНТ «Красный Садовод»; СНТ «Победа»; ул. Пацаева 3А, 16, 16/1; ул. Творческая 5, 7.

С 10 до 12 часов обесточат ул. М. Горького 185,71, 140/56; ул. Красноармейская 91, 199-190; просп. Соколова 62.

С 10 до 13 часов отключения ожидаются в пер. Аэроклубовский 57-63; 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309А, 321-325; пер. Коржушко 1-19, 2, 8, 18; ул. Магнитогорская 130; ул. Судостроительная 74-90; пер. Ярошенко 4, 12-14, 7-17.

С 13 до 14 часов без электричества придется посидеть жителям просп. Соколова 58; ул. М. Горького 179-181.

С 13 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться жильцы домов по ул. Согласия 1-19, 2-16; пер. Доломановский 11А, 12А, 13, 18; пер. Братский 39-45, 46-48; ул. Сиверса 4.

А с 13 до 16 часов электроэнергия будет отключена в домах по ул. Доватора 144/6, 144/11, 144/25, 207/6, 211, 225, 191/30; ул. Журнальная 18; ул. Западная 95/1, 103-117; ул. Персиковая 1/3, 25/3, 27-35, 2-36; ул. Пшеничная 13-15, 39.

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