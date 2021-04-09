Устроившая ночлег на проезжей части собака осложнила движение автомобилям

В Ростове собаки мешают движению автомобилей. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

Ростовские автомобилисты пожаловались на бесстрашных собак в микрорайоне Александровка. О своих проблемах они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети и в доказательство своих слов приложили снимки происходящего.

- Водителям приходится аккуратно объезжать одну из собак, которая никак не реагирует на опасность быть задавленной, - высказался один из водителей.

А началось все с того, что одно из животных, похоже, настолько устало, что решило поспать прямо на проезжей части. Собака свернулась калачиком на дороге и не вела даже ухом, когда мимо нее проносились автомобили. И ведь это уже далеко не первый случай - здесь обитает целая стая бродячих собак, которые то и дело создают трудности на дороге.

Пользователи не смогли остаться равнодушными и оставили к посту множество различных комментариев.

«Что-то с собаками явно не так, они бы уж точно на дороге так не лежали. Звук проезжающих машин отпугнул бы их, да и чувство самосохранения должно быть», - высказал свое мнение один из горожан.

Многие другие же высказались о том, что в городе необходимо построить больше приютов для бродячих животных.

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Они ходят стаями по 10-20 особей.

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