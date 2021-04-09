Устроившая ночлег на проезжей части собака осложнила движение автомобилям

В Ростове собаки мешают движению автомобилей. Фото: "Ростов Главный"
Фото: Соцсети
Ростовские автомобилисты пожаловались на бесстрашных собак в микрорайоне Александровка. О своих проблемах они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети и в доказательство своих слов приложили снимки происходящего.
- Водителям приходится аккуратно объезжать одну из собак, которая никак не реагирует на опасность быть задавленной, - высказался один из водителей.
А началось все с того, что одно из животных, похоже, настолько устало, что решило поспать прямо на проезжей части. Собака свернулась калачиком на дороге и не вела даже ухом, когда мимо нее проносились автомобили. И ведь это уже далеко не первый случай - здесь обитает целая стая бродячих собак, которые то и дело создают трудности на дороге.
Пользователи не смогли остаться равнодушными и оставили к посту множество различных комментариев.
«Что-то с собаками явно не так, они бы уж точно на дороге так не лежали. Звук проезжающих машин отпугнул бы их, да и чувство самосохранения должно быть», - высказал свое мнение один из горожан.
Многие другие же высказались о том, что в городе необходимо построить больше приютов для бродячих животных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рвут кошек и пугают прохожих: жители Александровки пожаловались на агрессивных бродячих собак.
Они ходят стаями по 10-20 особей.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.